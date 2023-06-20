Iğdır'da 1 kişinin öldüğü, 53 kişinin yargılandığı dava başladı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde husumet yüzünden köy meydanında çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü 53 kişinin yargılandığı dava başladı. Öte yandan geçen yıl meydana gelen kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyünde Çekim ve Tosun aileleri arasında geçen yıl 13 Temmuz tarihinde iddiaya göre husumet yüzünden köy meydanında kavga çıktı. Akraba olduğu öğrenilen iki aile arasında taş, bıçak, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 18 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan kişiler Tuzluca ile Iğdır'daki Devlet Hastanesinde, tabanca ile vurulan Suat Çekim (35) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma 53 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13'ü "Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan 9 kişi ise firar etti. Bir kişinin öldüğü 53 kişinin yargılandığı dava bugün başladı.

Öte yandan geçen yıl meydana gelen kavganın ise yeni görüntüleri ortaya çıktı.