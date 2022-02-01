İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da 1 milyon 200 bin TL değerinde 'yılan zehri' ele geçirildi

Iğdır’da JASAT tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan ’yılan zehri’ ele geçirildi.

Iğdır'da JASAT tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 'yılan zehri' ele geçirildi.


Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı. Dün yapılan operasyonda yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen ve yaklaşık bir milyon 200 bin piyasa değerine sahip 92 tüp “yılan zehri” olduğu değerlendirilen tehlikeli madde ele geçirildi. Olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.