Iğdır'da 10 Kasım töreni

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’nci yılında Iğdır’da törenle anıldı.
Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Iğdır'da törenle anıldı.
Zübeyde Hanım Bulvarı Belediye Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan Program, saat 09: 05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve müteakiben İstiklal Marşı okunması ile devam etti. Törende günün anlam ve önemini belirten yazılar okundu. Pandemi nedeniyle tüm tedbirlerin eksiksiz uygulandığı programda katılımcılar, giriş-çıkışlarda ve tören esnasında, maske ve sosyal mesafe kuralına uydular. Alana girişte tüm katılımcılara, maske ve el dezenfektanları verildi.
Anma törenine, Iğdır Valisi / Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, kurum müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.