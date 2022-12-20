Iğdır'da 13 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Iğdır'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada araç sürücüleri Ömer E. ve Fesih S. ile birlikte Rana K., Eyüp K., Metehan A., Goncagül K., Selma A., Bedirhan A., İsmet A., Fatih B., Okan Ç., Bayram A. ve Muhammet S. toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kazanın güvenlik kamera görüntüsü de çıktı. Görüntülerde minibüs süratliyken ara sokaktan çıkan kamyonetin de direkt yola çıktığı anlar yer aldı.