Iğdır'da 142 ton buğday tohumu dağıtıldı

Iğdır'da çiftçilere yönelik düzenlenen projelere devam ediliyor. “Iğdır'da Tarımsal Kuraklık ile Mücadele bağlamında Buğday Ekim Alanlarının ve Veriminin Arttırılması Projesi” çerçevesinde yüzde 35 Iğdır Belediyesi, yüzde 40 İl Özel İdaresi, yüzde 25 çiftçi katkısı ile 80 ton buğday dağıtıldı. Ayrıca bakanlık kaynaklı “Iğdır İlinde Hububat yetiştiriciliğinin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması Projesi” ile (BÜGEM) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) ” çerçevesinde yüzde 75 Bakanlık, yüzde 25 çiftçi katkısıyla 62 Ton, her iki proje ile toplamda 142 Ton Ceyhan - 99 ekmeklik buğday tohumunun 716 çiftçiye dağıtımı gerçekleştirildi.