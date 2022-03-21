İhlas Haber Ajansı

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Iğdır'da 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Iğdır’da hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda S.A'nın Melekli beldesinde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan S.A. gözaltına alındı. S.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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