Iğdır'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Iğdır'da, uyuşturucu sattığı iddiasıyla hakkında 15 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yapılan takip sonrası düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aralık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan araması olan Y.E'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu ekipler Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyündeki bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda jandarma ekibi, Y.E'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında 15 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.