Iğdır'da 15 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı

Iğdır'da 15 yıl hapis cezası olan V.E. Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT dedektifleri “Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Tehdit” suçlarından aranan ve hakkında toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E.'nin tutuklanması için çalışma başlattı. V.E.'nin tutuklanması için yapılan operasyonda V.E. iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. V.E. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.