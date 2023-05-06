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Iğdır'da 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü cezaevine gönderildi

Iğdır’da 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan Ö.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT ekibi yaptığı çalışmada Melekli beldesindeki bir adrese yaptığı operasyonla, hakkında 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B'yi gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B, cezaevine teslim edildi.

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