Iğdır'da 2. Kayısı Cup Festivali başladı

Iğdır'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kayısı Cup Festivali 'Çocuk Atletizm Şenliği' ile başladı.

Iğdır'da ilki geçen yıl düzenlenen Kayısı Cup Festivali'nin ikincisi bu yıl düzenleniyor. Toplam 3 ülke, 45 şehir, 4 branşta yapılacak festivale 1150 sporcu katılacak. Festivalin başlangıcı semt sahasında 'Çocuk Atletizm Şenliği' ile başladı. Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kafkas Halk Oyunları Ekibinin dans gösterisi sonrası devam etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim alanı gezerek çocukların oyununu izledi. İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca da oyunlara katılarak çocuklar ile keyifli dakikalar geçirdi.

Açılış törenine Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve çok sayıda öğrenci katıldı.

2. Kayısı Cup Festivali 24 Haziran tarihine kadar kademeli bir şekilde devam edecek.