Iğdır'da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri Doğubayazıt – Iğdır D975 karayolu bölgesinde bulunan alanda arama başlattı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 2 kilo 648 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili tespit edilen şüphelilerin yakalanması için işlemler devam ediyor.