Iğdır'da 21 köy yolu ulaşıma kapandı

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimlerinde bulunan 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor. Köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.