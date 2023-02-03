Iğdır'da 23 köy yolu ulaşıma kapandı

Iğdır'da günlerdir etkili olan kar yağışından dolayı yüksek kesimlerdeki 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Iğdır'da günlerdir etkili olan kar yağışı etkisini yüksek kesimlerde artırdı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kapanan 23 köy yolunu açma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.