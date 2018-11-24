Iğdır'da 24 Kasım öğretmenler günü

Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Budanur, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması, slayt gösterimi, şiirlerin okunması, yeni göreve başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile devam etti.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, öğretmenlik mesleğinin çok seçkin ve özel bir meslek olduğunu belirtti. Ünlü, “Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde sizlerle bir araya gelmekten dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Eğitim ve öğretim çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen, toplumu yücelten ve insanlığa yön veren önemli bir süreçtir. Öğretmenlik ise gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın meslekleri arasındadır. Bu onurlu meslek dünyadaki en karlı yatırımın eğitime ve dolayısıyla insana yapılabileceğinin teminatıdır. Bizim kültürümüzde öğretmenlerimiz, anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve muteberdir. Biz, bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olacak kadar öğretmenlere kıymet vermiş bir dine, öğretmenliği peygamber mesleği olarak görmüş bir kültüre sahibiz. İlim ve irfan sahibi kimselere hürmeti şiar edinmiş bir milletiz” dedi.

Program, Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisinin ardından son buldu.