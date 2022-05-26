Iğdır'da 35 projeye 3 buçuk milyon destek

Iğdır'da Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği çerçevesinde 35 projeye 3 buçuk milyon destek verilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği çerçevesinde, Meslek yüksekokulları dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlar yapacak çiftçiler için başvuruya çıktı. Iğdır'da başvuruda bulunan 35 çiftçinin projesi kabul edildi. Proje çerçevesinde 35 çiftçiye en fazla 100 bin lira toplamda 3 buçuk milyon destek verilecek.