Iğdır'da '4. Bal Tanıtım Günleri' başladı

Iğdır'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen '4. Bal Tanıtım Günleri' başladı.

Iğdır'da bal üretimi yapan üreticilerin ballarının hem satışını yapması hem de Iğdır balının tanıtılması için düzenlenen '4. Bal Tanıtım Günleri' başladı. Iğdır Vali yolunda kurulan stantlarda üreticiler ürünlerini sergilediler.

Iğdır'ın endemik bitki çeşitliliği ile dolu olan yaylalarında arıcılık yapan bal yetiştiricilerinin ballarını tanıtmak için etkinlikler düzenlendi, stantlar kuruldu. Bu yıl '4. Bal Tanıtım Günleri' programına; Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, birlik temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Program; Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim'in açılış kurdelesini kesmesinin ardından stantları gezmesi ile son buldu.