İhlas Haber Ajansı

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Iğdır'da 510 adet tarihi eser ele geçirildi

Iğdır’da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 510 adet tarihi obje ele geçirildi, olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 510 adet tarihi obje ele geçirildi, olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.


Iğdır'da, Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 ayrı araçta gerçekleştirilen aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen sikke yakalandı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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