Iğdır'da 6 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

Iğdır'da durdurulan bir kamyonda 6 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmada, durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Kamyonda yapılan aramada kamyon kasasında 6 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.