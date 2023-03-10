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Iğdır'da 6 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

Iğdır’da durdurulan bir kamyonda 6 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Iğdır'da durdurulan bir kamyonda 6 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmada, durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Kamyonda yapılan aramada kamyon kasasında 6 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.


Akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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