Iğdır'da "Ağaç kesme, fidan dik" kampanyasıyla 400 fidan dağıtıldı

Iğdır'da "Ağaç kesme, fidan dik" temasıyla 400 fidan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünce Iğdır Orman İşletme Müdürlüğüne gönderilen 400 fidan "Ağaç kesme, fidan dik" temasıyla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında dağıtılan 400 fidan 10 dakika içinde tükendi.

Iğdır Orman İşletme Müdür Muavini Alptekin Gelegen, yeni yılı fidan dikerek karşılamayı teşvik etmek için ücretsiz fidan dağıttıklarını belirtti. Gelegen konuşmasında; "Bu sene Orman Genel Müdürlüğümüzün emirleri kapsamında 'Ağaç kesme, fidan dik' temasıyla 400 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Yılbaşında vatandaşlarımızın ağaç kesmeyerek fidan dikmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.