Iğdır'da ağaca takılı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı

Iğdır'da ağaca takılı halde bulunan yaralı atmaca kurtarılarak tedavi altına alındı.

Iğdır Sanayi Sitesinde vatandaşlar tarafından ağaca takılı bir atmaca bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaralı olduğu tespit edilen atmaca, ağaçtan kurtarıldı. Kurtarılan atmacanın ayak bileklerinde iple bağlı olduğu görüldü. Ekipler atmacanın bileklerine bağlı ipi sökerek müdahale etti. Müdahale sonucu atmacanın sol bacağının kangren olduğu ve teleklerinin de kesildiği anlaşıldı.

Tedavisi yapılmak üzere alınan yaralı atmacanın tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına serbest bırakılacağı öğrenildi.