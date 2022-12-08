Iğdır'da ahırda ölü bulunan şahsın katili yakalandı

Iğdır'ın Aralık ilçesi belediyesinde çalışan ve ahırda ölü bulunan Sinan Nedret'in katili yakalandı.

Olay 6 Aralık 2022 tarihinde Iğdır'ın Aralık ilçesi Nahçıvan yolu üzerinde bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aralık ilçesi belediyesinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Sinan Nedret (43) sabah saatlerinde Aralık - Nahçıvan yolu üzerinde kendine ait ahırda kafasına silah ile ateş etmiş şekilde ölü bulundu. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda Sinan Nedret'in öldürüldüğü belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken bugün yeni bir gelişme yaşandı. Olay ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip kurarak çalışma başlattı. Ekip kısa sürede faili buldu. Kendine ait petrol istasyonunda yakalanan 42 yaşındaki Turgay Durak'ın ölen şahsın en yakın arkadaşı olduğu iddia edildi. Durak, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkartılan Durak tutuklanarak cezaevine gönderildi.