Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca İlçesi Merkez Yukarı Mahallede ikamet eden E.G. isimli şahsın evinin deposunda kaçak akaryakıt bulundurduğu ve sattığını tespit etti. Yapılan arama neticesinde depo içerisinde toplam bin 24 litre kaçak akaryakıt ve yakıt dolumunda kullanılan 2 adet huni ele geçirildi. E.G. isimli şüpheli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.