Iğdır'da akıl al almaz olay: Alev alan tüpü yolun ortasına attı

Iğdır'da bir markette ısınmak için kullanılan tüp birden alev aldı, market sahibi alev alan tüpü yola attı. Akıl almaz olayda yola atılan tüpün patlamaması muhtemel faciayı önledi.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Topçular Mahallesi Evrenpaşa Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir markette ısınmak amacıyla tüplü soba kullanılıyordu. Market sahibi her günkü gibi piknik tüpü başında bulunan ateşleyici yakar yakmaz tüp birden alev aldı. Tedirgin olan market sahibi tüpü alarak yolun ortasına attı. Yol ortasında yanmaya başlayan tüpü gören sürücüler araçlarını durdurarak olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürücü ile yanan tüpe müdahale etti. Söndürülen tüp ekipler tarafından yoldan kaldırılırken kısa süreliğine duran trafik yeniden normale döndü. Tüpün yola atılmasından sonra tüpün patlamaması ve o esnada yoldan araçların geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.