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Iğdır'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

Iğdır’da Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Akıl Oyunları Federasyonu arasında imzalanan protokol ile akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Iğdır'da Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Akıl Oyunları Federasyonu arasında imzalanan protokol ile akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.


Turnuva Iğdır Merkez İlçe Ortaokulları ve İlkokulları arasında düzenlendi. Turnuvaya 21 Ortaokul 22 İlkokul katıldı. Öğrenciler turnuvada kıyasıya mücadele etti. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Akıl Oyunları Federasyonu arasında imzalanan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.


Iğdır Milli Eğitim Şube Müdürleri Cevdet Parlar ve Veysel Karani Özduygu turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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