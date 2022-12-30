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Iğdır'da alkol işletmeleri denetlendi

Iğdır’da yılbaşı akşamı öncesi alkol işletmeleri denetlendi.

Iğdır'da yılbaşı akşamı öncesi alkol işletmeleri denetlendi.


Yılbaşının yaklaşmasından dolayı tüketiminde artış beklenen ürünlerin vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını güvence altına almak amacıyla Iğdır'da kontrol yapıldı. Gıda Kontrol ekipleri kentte alkollü-alkolsüz içecek satışı yapan işletmeleri denetledi. Denetimde tüketime sunulan alkollü içeceklerin TAPDK mevzuatına uygunluk, bandrol, ambalaj durumu gibi halk sağlığına tehdit oluşturabilecek olumsuzluklar yönünden incelendi.

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