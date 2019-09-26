İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da alkollü sürücü ölüme davetiye çıkardı

Iğdır’da polis ekipleri tarafından yakalanan alkollü motosiklet sürücüsü, adeta ölüme davetiye çıkardı.

Iğdır'da polis ekipleri tarafından yakalanan alkollü motosiklet sürücüsü, adeta ölüme davetiye çıkardı.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Evrenpaşa Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün dikkat çeken hareketlerini fark etti. Ana yol üzerinde zikzak çizerek kendi ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletli, ekipler tarafından durdurulduktan sonra ehliyetsiz ve 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa 3 bin 509 TL para cezası uygulanarak, adli işlem yapıldı. Sürücüde 4.25 promil olarak tespit edilen alkol miktarının, Iğdır ve Türkiye genelinde son yıllarda tespit edilen en yüksek alkol tespitleri arasında yer aldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.