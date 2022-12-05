Iğdır'da amca çocuklarının kavgasında bir kardeş öldü, diğeri yaralandı

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybetti, biri de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Topraklı köyünde amca çocukları olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada Erdal V., amcasının çocukları olan Deniz V. (26) ile Adem V. kardeşleri vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz V. hayatını kaybederken, Adem V. tedavi altına alındı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde gerçekleştirilirken, güvenlik güçleri iki kardeşi vuran Erdal V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Akrabalar arasında yazın yaylada kavga çıktığı ve olayın devamı olarak bugün tekrar kavga yaşandığı iddia edildi.