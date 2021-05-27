İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da apartmanın bodrum katında kadın cesedi bulundu

Iğdır’da 6 katlı bir binanın bodrum katında bir kısmı çürümüş kadın cesedi bulundu.

Iğdır'da 6 katlı bir binanın bodrum katında bir kısmı çürümüş kadın cesedi bulundu.


Olay, Iğdır Topçular Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Binanın bodrum katında özel yapılmış bir bölmenin içinde sandık olduğunu fark eden apartman sakinleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yapılan incelemede sandığın içinde bir kadın cesedi buldu. Olay yerine gelen savcı konuya ilişkin soruşturma başlatırken, kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.