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Iğdır'da Ar-Ge toplantısı yapıldı

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi personelleri ve öğretmenlerin katılımı ile haftalık AR-GE çalışma toplantısı yapılarak projeler görüşüldü.


Toplantıda, 2023 eğitim vizyonu kapsamında yürütülecek çalışmaların geliştirilmesi, çalıştay raporları var olan çalışmaların ayrıntılı bir şekilde raporlanması, ERASMUS projeleri, okullarda ki iyi örneklerin paylaşılması gibi konular görüşüldü.


Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda projelerin daha net olarak görüleceğine inanıyorum” dedi.


2018-2019 Eğitim Öğretim yılında hayata geçirilecek proje ve çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunulduktan sonra program sona erdi.

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