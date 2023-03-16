Iğdır'da araba alım satım dolandırıcıları operasyonunda 3 tutuklama

Iğdır'da araba alım satımında dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç alım-satımında dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 milyon 270 bin lira değerindeki bir araç satışında "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi hastanedeki işlemlerin ardından emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla bırakılırken 3 şüpheli ise tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin üzerinde 2 sahte külçe altın da ele geçirildi.