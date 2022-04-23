Iğdır'da arı kovanı hırsızlığı: 1 kişi tutuklandı

Iğdır'da meydana gelen arı kovanı hırsızlığından 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Ali Kamerli Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde 23 adet arı kovanı çalındı. Hırsızlık olayı sonrası yapılan şikayet ile Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayı şüphelisinin Y.C.P. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Çalınan arı kovanların da Tuzluca ilçesi kırsalında ikameti eden E.Ö.'ye satıldığı tespit edildi. Ele geçirilen ve piyasa değeri 50 bin lira olduğu belirlenen arı kovanları sahibine teslim edildi. Arı kovanlarını satın alan şüpheli E.Ö. isimli şahsa TCK.165/1 maddesi kapsamında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan işlem yapıldı.

Arı kovanlarını çalan şüpheli Y.C.P.'nin ise İstanbul'a gittiği ve daha sonra Iğdır'a döndüğü ikametine gittiği anlaşıldı. Yapılan çalışma sonucunda yakalanan Y.C.P çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.