Iğdır'da Arı yetiştiricilerine ilaç desteği sağlandı

Proje kapsamında arı zararlılarına karşı mücadele ve bal verimini artırmak amacı ile tamamı İl Özel İdaresi kaynaklarından hibeli olan ilaçlar arı yetiştiricilerine dağıtıldı. Dağıtımın ilk aşaması Tuzluca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı.

Hazırlanan proje ile Iğdır'da, arıcılıkta karşılaşılan varroa (bal arısı üzerinde asalak olarak yaşayan arı akarı) hastalığı ile etkin mücadele ederek, yaşanan verim kayıplarını düşürmek ve bal üreticilerine, ekonomik avantaj sağlıyor.

Ayrıca bu proje ile Iğdır İli genelinde arı yetiştiricilerinin karşılaştığı hastalıklar sebebi ile üretimde meydana gelen verim kayıpları büyük ölçüde telafi edilmesi hedefleniyor.