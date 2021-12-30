Iğdır'da arılı kovan desteklemeleri için tespit çalışmaları devam ediyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı arılı kovan desteklemesi kovan tespitleri başladı. Her yıl yapılmakta olan arıcılık desteklemeleri bu yılda yapılmaya başlamış bulunmakta. 2021 yılı arılı kovan destekleme tespitlerinin İl/İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından devam edeceği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2008 yılından itibaren arılı kovan destekleme çalışmaları yürütülüyor.