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Iğdır'da Aromatik bitki yetiştiriciliği başladı

Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi Zülfikar Köyünde Allahverdi Karaca isimli çiftçi tarafından ekimi gerçekleştirilen Gızıl Gül cinsi fidelerle oluşturulan gül ve lavanta tarlasında ekim başladı.

Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi Zülfikar Köyünde Allahverdi Karaca isimli çiftçi tarafından ekimi gerçekleştirilen Gızıl Gül cinsi fidelerle oluşturulan gül ve lavanta tarlasında ekim başladı.


Yaptığı ekim ve çalışmalar hakkında bilgi veren Allahverdi Karaca, “Bu çalışmalarla ilgili olarak şirket kurduk. Tıbbi ve Aromatik bitkisel yağlar alanında üretim yapmak, bu alanda şehrimizde mevcut olan gızıl gülün değerlerini araştırdık ve kalitesinin oldukça iyi olduğunu gördük. Ekimini yapıp yaygınlaştırarak kendi yapacağımız fabrikada işleyerek yağ ve suyunu elde edeceğiz. Türkiye'de diğer bölgelerden getireceğimiz bitkilerle beraber işlemek istiyoruz. Bu amaçla hem deneme hemde örnek olması açısından kendi köyümüzde şahsımıza ait arazide ekim yaptık” dedi.

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