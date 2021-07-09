İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da asfalt çalışmaları başladı

Iğdır’da içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları sonrası asfalt serme işlemi başladı.

Iğdır'da içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları sonrası asfalt serme işlemi başladı.


Iğdır merkez Karakuyu Caddesi üzerinde içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının tamamlanması üzerine sıcak asfalt serimi, orta refüj ve kaldırım yenileme çalışmaları başladı. İçme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları tamamlanan tüm bölgelerde asfalt çalışmaları başladı.


Bölgeye giderek yetkililerden bilgi alan Vali Sarıibrahim, çalışmaları yakından takip etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.