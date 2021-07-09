Iğdır'da asfalt çalışmaları başladı

Iğdır'da içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları sonrası asfalt serme işlemi başladı.

Iğdır merkez Karakuyu Caddesi üzerinde içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının tamamlanması üzerine sıcak asfalt serimi, orta refüj ve kaldırım yenileme çalışmaları başladı. İçme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları tamamlanan tüm bölgelerde asfalt çalışmaları başladı.

Bölgeye giderek yetkililerden bilgi alan Vali Sarıibrahim, çalışmaları yakından takip etti.