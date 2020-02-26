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Iğdır'da aşılama çalışmaları devam ediyor

Iğdır’da 2020 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Iğdır'da 2020 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Aşılama çalışmalarının yanı sıra buzağılara küpeleme ve yapılması gereken rutin aşılarda yapılıyor. İl Merkezi ve İlçelerde yapılan bu çalışmaları yerinde görmek incelemek ve aynı zamanda yetiştiricilerin sorunlarını dinlemek için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Aşılama çalışmalarının devam ettiği Tuzluca İlçesi Kamışlı köyünde ise vatandaşlarla sohbet edilerek yetiştiricilerin sorunları dinleniyor.

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