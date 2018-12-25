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Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.


Kaza, saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurtömer Karakolunda görevli askerleri ilçe merkezine taşıyan kobra tipi zırhlı araç devrildi. Kazada bir asker şehit olurken, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerine kaldırıldı.


Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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