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Iğdır'da askeri araca tır arkadan çarptı: 10 asker hafif yaralandı

Iğdır Merkez Pir Sultan Abdal Caddesi’nde askeri araca tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 asker hafif şekilde yaralandı.

Iğdır Merkez Pir Sultan Abdal Caddesi'nde askeri araca tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 asker hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Pir Sultan Abdal Caddesi üzerinde seyir halinde olan askeri araca, ara sokaktan çıkan tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen askeri araçta bulunan 10 asker hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin ayakta tedavisi yapıldı. Kimliği öğrenilemeyen tır şoförünün ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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