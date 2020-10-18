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Iğdır'da ata şiddet uygulayan şahıs yakalandı

Iğdır’da yorgun düştüğü için gitmeyen ata elindeki şişle şiddet uygulayan şahıs, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Iğdır'da yorgun düştüğü için gitmeyen ata elindeki şişle şiddet uygulayan şahıs, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.


Iğdır'da önceki gün Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'nde at arabasına koştuğu atın yorgun düşüp gitmemesi üzerine karnına şiş ile şiddet uygulayan Murat D.'nin sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haber sonrası Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek Murat D.'yi yakaladı. Hem adli hem de idari olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ve TCK 151'nci maddesi gereğince şahıs hakkında işlem yapıldı.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, atın durumunun iyi olduğu, Murat D.'ye 1894 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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