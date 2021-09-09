Iğdır'da av koruma ve kontrol faaliyetleri

Yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için çalışmalara devam eden Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri işi sıkı tutuyor. Kontrollerini yapan ekipler hem kaçak avlanmaya karşı önlem alıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığı da denetleniyor.

Ekipler, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.