Iğdır'da av sezonu sona erdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu mevzuatı ve Av Komisyon kararları doğrultusunda av yasağını başlattı. Yasak ile birlikte av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü yaptığı açıklamada; “Bilindiği üzere yasal olarak Kara Avcılığı ‘‘Av Sezonu'' içerisinde yapılabilmektedir. Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, 2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonu 17.08.2019 tarihinde başlamış ve 01.03.2020 tarihi itibariyle kapanmıştır. Av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasaktır.

Av sezonu dışında avlanılmaması, av ve yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi, yavru ve yumurtalarının toplanılmaması ve bu tür yasa dışı faaliyetlerde bulunanların Tarım ve Orman Bakanlığı İl Şube Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet Birimleri ve Fahri Av Müfettişlerimize bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından önem arz etmekte olup, av sezonu dışında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine muhalefet edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır” denildi.