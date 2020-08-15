İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da avcı aday sınavı yapıldı

Iğdır’da avcılara yönelik olarak düzenlenen avcı eğitim kursu sonrası avcı aday sınavı yapıldı.

Iğdır'da avcılara yönelik olarak düzenlenen avcı eğitim kursu sonrası avcı aday sınavı yapıldı.


Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 32 saatlik avcı eğitim kursu düzenlendi. Düzenlenen kursta kursiyerlere sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi felsefesi ve özü, av için gerekli bilgiler, avcılıkta ahlaki bilgiler, ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması ve yurdumuzda av hayvanları başlıkları gibi konular işlendi. Kurs sonrası avcı eğitim kursu düzenlendi. Sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.