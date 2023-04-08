Iğdır'da ayakkabı içinde uyuşturucu ele geçirildi

Iğdır'da şehrin girişinde durdurulan araç içinde bulunan kişinin ayakkabısında zulalanmış şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İran'dan Iğdır'a bir şahsın uyuşturucu getireceği ihbarı aldı. Ekipler şüpheli şahsın aracını şehrin girişinde durdurdu. Arabada ve şahıs üzerinde yapılan aramada 369 gram metamfetamin madde şüpheli şahsın ayakkabılarına zulalanmış vaziyette bulundu. Şüpheli şahıs hakkında yapılan adli işlemler sonrası şahıs tutuklanarak Iğdır S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.