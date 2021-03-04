Iğdır'da bahar temizliği başladı

Iğdır'da ilkbaharın yaklaşması ve havaların ısınması ile birlikte kentte bahar temizliği başladı.

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar ayının gelmesi ile çalışmalarına hız verdi. İl genelinde başlatılan temizlik seferberliği ile belediyede ekipler ana yol güzergahlarında kış mevsimi boyunca çamurlanan orta refüj çitleri ve demir bariyerleri köpüklü su ile temizliyor. Çalışmaların kentin farklı yerlerinde devam edeceği öğrenildi.