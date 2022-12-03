Iğdır'da balık satışı yapan işyerleri denetlendi

Iğdır'da görevliler tarafından su ürünleri perakende satış yerlerinin kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

Iğdır'da gıda denetim ekipleri su ürünleri perakende satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini gerçekleştirdi. Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla, yapılan denetimlerde satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğu kontrol edildi. Kontroller sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı tespit edildi.