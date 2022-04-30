Iğdır'da bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı

Iğdır'da bayram öncesi uygulama noktalarında ‘Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı.

'Bayramınız Kemerli Olsun' mottosuyla Iğdır Suveren Uygulama Noktasında farkındalığı arttırmak amacıyla emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet ve Jandarma ekipleri uygulama esnasında seyir halindeki vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yaptı. Uygulama esnasında bir çocuğun annesi ile ön koltukta yer aldığını gören ekipler aileyi uyardıktan sonra çocuk için en iyi yerin arka koltuk olduğunu belirtti. Ekipler daha sonra çocuk ve annesini arka koltuğa geçirdi.

Uygulama esnasında trafik tedbirleri çerçevesinde, emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak için 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganının yer aldığı afiş ve broşürler de sürücülere dağıtıldı.