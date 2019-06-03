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Iğdır'da bayram pazarı kuruldu

Iğdır’da her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı’na birkaç gün kala bayram pazarı kuruldu.

Iğdır'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'na birkaç gün kala bayram pazarı kuruldu.


Ramazan Bayramı öncesi açılan şeker, lokum ve giyim eşyası satan esnaf, Cumhuriyet ve Doğubayazıt caddesinde tezgah açtı. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen halk bayram pazarına akın etti.


Bayram canlılığının eski tadını vermediğini belirten İsmet Özsular isimli esnaf, “işlerimiz iyi olmasa da idare eder. Ramazan bereketi var. Ramazan bereketinden dolayı işlerimiz biraz iyidir. Geçen yıla nazaran işlerimiz çok düştü. Büyük marketlerin sayesinde işlerimiz yüzde elli düştü. Artık pazara gariban vatandaş geliyor” dedi.


Bütçelerine uygun olması nedeniyle pazarı tercih ettiklerini ifade eden vatandaşlar ise fiyatların geçen yıla nazaran daha pahalı olduğunu söyledi.

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