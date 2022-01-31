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Iğdır'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Iğdır’da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan genç hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi yakalandı.

Iğdır'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan genç hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi yakalandı.


Olay, Cumartesi akşamı saat 20.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'ndeki Samanpazarı civarında meydana geldi. Birbiri ile husumetli olan Y.A. ile M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, bıçakla M.Ö'yü yaraladı. Ağır yaralanan M.Ö., çevredekilerin yardımıyla ticari taksiyle Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen M.Ö. kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan Y.A., Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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