Iğdır'da binlerce fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği düzenlendi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Çalpala Köyü Kent Ormanı karşısında düzenlenen etkinlik öncesi katılımcılara COVİD-19 salgınının devam ettiğini, maske ve sosyal mesafe konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Sarıibrahim, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla toprakla buluşturulacak fidanların bereket getirmesi temennisinde bulunarak, Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülke, millet ve Iğdır'a hayırlara vesile olmasını diledi.

"Geleceğe Nefes” projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.