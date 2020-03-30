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Iğdır'da bir eve giren yılan yakalanarak doğaya bırakıldı

Iğdır’da bir eve giren yılan, ekipler tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Iğdır'da bir eve giren yılan, ekipler tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre Iğdır Halfeli beldesinde bir eve yılan girdiği ihbar edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler gitti. Eve giren ve yakalanan yılanın "Colubridae" (Kırbaç Yılanları) familyasına dahil Dolichophis schmidti (Kırmızı Yılan) olduğu belirlendi. Zehirsiz olan yılanın genellikle İç Anadaolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşam sürdüğü öğrenildi.


Kutu içerisine konulan yılan güvenli bir şekilde şehirden uzak bir alanda doğaya bırakıldı.

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